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24 ноября 10:16

Первый тренер Кучерова напал на судей в товарищеской встрече с участием детской команды «Авангарда»

Первый тренер обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Геннадий Курдин оказался в эпицентре скандала.

Вчера 61-летний специалист напал на арбитров в товарищеской игре между детскими командами «Авангарда» и «Молнии». Об этом сообщил один из судей вчерашней встречи Никита Огнев.

– Смотрите, как было. Его команде дали удаление, и она осталась втроем. Игра продолжилась, и Курдину показалось, что команда соперника нарушила правила. Мы посчитали, что удаления не было. Он моментально начал орать в нашу сторону, оскорблять. И когда один из судей проезжал мимо скамейки запасных, Курдин ему в спину кинул клюшку.

Мы сразу же остановили игру и дали ему удаление до конца матча. Сказали, чтобы он покинул лавочку. Он отказался. Мы сказали: «Пока вы не уйдете, мы игру не начнем». Он ответил: «Я не уйду». Взял клюшку, начал ей размахивать и говорить: «Подъедь сюда, тогда я уйду».

Мы сказали, что никуда подъезжать не будем, и чтобы он освободил лавочку. Он снова отказался, и тогда мы сказали, что закончим игру. Он ответил: «Заканчивайте». Все, мы дали свисток об окончании матча и отправили команды в раздевалку. Команды уже ушли, и тогда мы тоже начали покидать лед.

Там был выход со льда через скамейки запасных, мы через них прошли, и в этот момент Курдин вылетел из раздевалки и накинулся на одного из судей, началась потасовка. Ударов как таковых не было, но была борьба. Он повалил одного из судей, а ассистент Курдина в тот момент держал второго арбитра, чтобы тот не смог помочь своему товарищу.

Курдин повалил судью и не давал ему встать. Тот уже говорит: «Отпустите меня, что вы делаете?». Курдин в итоге его отпустил, мы ушли в раздевалку, параллельно слыша оскорбления в свою сторону. Потом Курдин пришел к нам в раздевалку и начал нам «объяснять». Замахивался клюшкой, оскорблял. И все в этом духе, – цитирует Огнева Sport24.

Отметим, что Курдин является мастером спорта СССР международного класса, а также заслуженным тренером России.

источник: Sport24.ru
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