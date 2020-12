Сборная России проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира (видео)

Молодежная сборная России уступила команде Чехии во втором матче на чемпионате мира со счетом 0:2.

В составе победителей отличились Филип Коффер и Мартин Ланг. Хоккеисты российской сборной нанесли 30 бросков в створ ворот соперника, но пробить Лукаша Паржика не смогли.

GOAL @narodnitym 🇨🇿🇨🇿🇨🇿 After intense Russian pressure the Czechs break out and go up 1-0 against @russiahockey Filip Koffer gets his first of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/BzI12s1XEr

UPSET Alert! After losing to Sweden in their opener, Czech Republic has Russia on the ropes up 2-0 in the 3rd thanks to a breakaway score from Martin Lang @narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/0ac2xuxtF0