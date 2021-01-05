«Локомотив» дома одержал победу над «Сибирью»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своем льду обыграл «Сибирь» с результатом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0).

Ярославцы быстро забросили две шайбы. На 4-й минуте отличился Павел Красковский, а на 7-й большинство реализовал Артур Каюмов.

Форвард новосибирцев Алексей Яковлев «размочил» счет на 24-й минуте, но на 29-й Михаил Беляев стал автором третьего гола «Локомотива».

90 секунд спустя Юусо Пуустинен до минимума сократил отставание «Сибири», реализовав большинство, однако в итоге команда Николая Заварухина не смогла перевести матч в овертайм.

«Локомотив» продолжает занимать третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. У ярославской команды 57 очков после 41 встречи.