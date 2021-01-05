Билл Питерс: У ЦСКА было больше бросков, но мы смогли довести матч до победы

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс пообщался с журналистами после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Основное время и овертайм завершились вничью 1:1, а в серии буллитов победу «Автомобилисту» принес точный бросок 42-летнего Павла Дацюка.

«Это была хорошая игра, игра равных возможностей, – цитирует Питерса официальный сайт КХЛ. – Преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. Я очень рад, что нам удалось воспользоваться своими шансами. Хотя у соперника было больше бросков, мы смогли реализовать то, что у нас было, и довести матч до победы.

Перерыв нам оказался очень полезен. Мы усердно работали – в том числе над защитой и вообще над игрой.

Мы узнаем результаты обследования Шумакова сегодня вечером либо завтра утром. В любом случае к среде у нас будет информация. Я надеюсь, что ничего серьезного и все обойдется.