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05 января 22:25
автор: Виктор Шарафудинов

Билл Питерс: У ЦСКА было больше бросков, но мы смогли довести матч до победы

«Автомобилист» одержал победу в Москве в серии буллитов.

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс пообщался с журналистами после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Основное время и овертайм завершились вничью 1:1, а в серии буллитов победу «Автомобилисту» принес точный бросок 42-летнего Павла Дацюка.

«Это была хорошая игра, игра равных возможностей, – цитирует Питерса официальный сайт КХЛ. – Преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. Я очень рад, что нам удалось воспользоваться своими шансами. Хотя у соперника было больше бросков, мы смогли реализовать то, что у нас было, и довести матч до победы.

Перерыв нам оказался очень полезен. Мы усердно работали – в том числе над защитой и вообще над игрой.

Мы узнаем результаты обследования Шумакова сегодня вечером либо завтра утром. В любом случае к среде у нас будет информация. Я надеюсь, что ничего серьезного и все обойдется.

Мы дали Коваржу чуть больше остальных отдохнуть в этот перерыв. Кроме того, потрясающую работу проводит тренер вратарей. Я бы отметил, что в КХЛ почти нет спаренных матчей, поэтому нагрузка на Якуба не такая сильная. И когда у нас была серия поражений, не было возможности дать ему отдохнуть, ситуация была тяжелая.

И я бы попросил избежать обсуждений нашей игры в плей-офф, потому что официально мы туда еще не попали. У нас еще много работы для этого.

Я очень жду следующую паузу. Это мой первый сезон в КХЛ, и мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Самый первый перерыв мы провели недостаточно полезно, я не был как следует готов к нему.

Второй перерыв мы провели лучше, провели отличную работу. Третий перерыв, я надеюсь, мы проведем так же полезно».

«Автомобилист» занимает пятое место на «Востоке». Екатеринбургский клуб имеет 51 очко после 41 игры.

источник: КХЛ
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