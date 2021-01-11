Форвард «Трактора» Калинин: Нынешние трудности команды в КХЛ пойдут на пользу перед плей-офф

Отметим, что челябинский клуб потерпела пятое поражение подряд.

– Мы знали, что «Торпедо» играет в таком стиле. Разбирали их игры, готовились к такому характеру матча. По большей части это удалось. Но нам не совсем получалось создавать трафик перед воротами соперника, и бросать надо было больше.

Не считаю, что пятое поражение кряду должно сильно влиять на команду. Каждое поражение делает нас сильнее. У нас был период в этом сезоне, когда мы выиграли 9 из 10 матчей против сильных команд. Сейчас есть трудности, которые, я считаю, пойдут нам на пользу перед плей-офф, – цитирует Калинина пресс-служба КХЛ.

«Трактор» с 51 очком идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 14 января челябинцы на своей площадке примут «Витязь».