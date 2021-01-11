ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига окончен Арминия 1 Герта 0
Кубок Англии окончен Марин 0 Тоттенхэм Хотспур 5
Италия - Серия А окончен Фиорентина 1 Кальяри 0
Бразилия - Серия А окончен Фламенго 0 Сеара 2
Бразилия - Серия А окончен Сан-Паулу 0 Сантос 1
Италия - Серия А окончен Ювентус 3 Сассуоло 1
Кубок Англии окончен Ньюпорт Каунти 1 Брайтон энд Хоув Альбион 1
Испания - Примера окончен Вальядолид 0 Валенсия 1
Бразилия - Серия А окончен Интернасьонал 1 Гояс 0
Бразилия - Серия А окончен Атлетико Гояниенсе 1 Баия 1
Бразилия - Серия А не начался Васко да Гама 0 Ботафого 0
11 января 07:00

Форвард «Трактора» Калинин: Нынешние трудности команды в КХЛ пойдут на пользу перед плей-офф

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором его команда уступила «Торпедо» со счетом 2:3.

Отметим, что челябинский клуб потерпела пятое поражение подряд.

– Мы знали, что «Торпедо» играет в таком стиле. Разбирали их игры, готовились к такому характеру матча. По большей части это удалось. Но нам не совсем получалось создавать трафик перед воротами соперника, и бросать надо было больше.

Не считаю, что пятое поражение кряду должно сильно влиять на команду. Каждое поражение делает нас сильнее. У нас был период в этом сезоне, когда мы выиграли 9 из 10 матчей против сильных команд. Сейчас есть трудности, которые, я считаю, пойдут нам на пользу перед плей-офф, – цитирует Калинина пресс-служба КХЛ.

«Трактор» с 51 очком идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 14 января челябинцы на своей площадке примут «Витязь».

источник: КХЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
СКА дважды вёл в счёте и проиграл ЦСКАЛегрейд стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе"Автомобилист" уступил "Барысу"8 лет в одиночке: как любимчик Лобановского стал уголовником"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчатьСекреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Спартак» перехватил Хендрикса у «Специи». А разговоров, будто в Москву едет новый Халк
«Спартак» покупает 26-летнего голландского опорника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрока весьма средненького и со смутными перспективами раскрыться в чемпионате России.
Россия выиграла смешанную эстафету: Губерниеву не придется есть ботинок
Долгожданная победа к российским биатлонистам пришла на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
СКА – ЦСКА: сумеют ли питерцы избежать четвертого поражения подряд? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором питерский СКА примет на своем льду 10 января 2021 года московский ЦСКА.
Алексей Емелин: Нормально, что теперь делю функции капитана с Ковальчуком
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин дал интервью «Плеймейкеру» после домашней победы над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Швейцарцы заподозрили российских лыжников в допинге, норвежцы призывают вернуть российских биатлонистов
Швейцарское издание Blick разразилось публикацией, вызвавшей бурю эмоций в лыжном мире.
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.
«Боруссия» в гостях у «Лейпцига», «Арсенал» против «Ньюкасла». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
«Ливерпуль» не поступил с ковидной «Астон Виллой» как «Сочи» – с «Ростовом»
Мерсисайдцы одержали крупную победу (4:1) над резервным составом «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не стали устраивать ответный разгром после октябрьского фиаско (2:7) в АПЛ.
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика