«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» (видео)

Хоккеисты «Спартака» обыграли «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Андре Петерссон (13-я минута), Александр Дарьин (16) и Максим Осипов (33), у московского клуба отличились Анатолий Никонцев (22), Илья Талалуев (48), Евгений Кулик (58) и Сергей Широков (59).
После этой игры «Локомотив», имея в активе 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на «Западе» седьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» – «Локомотив» – 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).