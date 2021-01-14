«Локомотив» дома обыграл ЦСКА, не пропустив ни одной шайбы

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» на своей площадке обыграл лидера Западной конференции ЦСКА с результатом 3:0.
На 15-й минуте счет открыл Егор Аверин. Во втором периоде отличились Алексей Марченко (на 24-й) и Егор Коршков (на 28-й).
Стоит отметить, что нападающий ярославской команды Павел Красковский стал автором трех результативных передач.
Канадский вратарь железнодорожников Эдди Паскуале провел пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне.
Ранее «Локомотив» потерпел семь поражений подряд в матчах против армейцев.
ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч.
«Локомотив» находится на третьем месте таблицы «Запада». Ярославцы набрали 63 очка в 45 играх. Команда Андрея Скабелки выиграла пять последних матчей из шести.
17 января состоятся матчи «Трактор» – «Локомотив» и ЦСКА – СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Аверин (Петерссон, Красковский), 14:46 – 1:0. Марченко (Красковский, Коршков), 23:18 – 2:0. Коршков (Охтамаа, Красковский), 27:48 – 3:0.
Вратари: Паскуале – Юханссон (00:00 – 27:48), Шарыченков (27:48 – 60:00).