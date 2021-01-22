Результативный пас Зайцева не помог «Оттаве» победить «Виннипег» на своей домашней арене

«Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Оттаву Сенаторз» (4:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей шайбы забросили Николай Элерс (12-я минута), Марк Шайфли (25), Адам Лаури (28) и Блейк Уилер (34). Хозяев смогли ответить лишь одним забитым голом, автором которого стал Крис Тирни (58).

Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 38 секунд и отметился голевой передачей. У нападающего Евгения Дадонова 15 минут 14 секунд, в которых он очков не набрал – его коэффициент полезности составил «-1».

«Джетс» набрали шесть очков и укрепили свои позиции в турнирной таблице Северного дивизиона, расположившись на первой строчке. «Оттава» потерпела третье поражение кряду и идет на седьмой строчке.

24 января команды проведут между собой еще одну игру.