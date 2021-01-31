Никлас Бэкстрем: Мы все знаем, на что способен Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем оценил игру своего партнера по команде Александра Овечкина в победном матче с «Бостоном» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что 35-летний россиянин провел на льду 14 минут 24 секунд, отдал один ассист, а также отличился победным голом в овертайме. Эта была первая игра форварда после того, как он отбыл дисквалификацию за нарушение протокола Covid-19.

– Здорово, что Александр вернулся в команду. Мы все знаем, на что он способен. Овечкин отлично продемонстрировал свои способности в овертайме, принеся нам победу. В таких ситуациях он часто проявляет инициативу и делает шаг вперед, – цитирует Бэкстрема пресс-служба НХЛ.

Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.