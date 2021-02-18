Боб Хартли: «Авангард» обладает одной из самых сильных вратарских позиций в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил победу своей команды над «Сибирью» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в составе омского клуба голы забили Рид Буше (4-я минута), Кирилл Семенов (56) и Егор Чинахов (57).

– Во втором периоде мне не понравилось, как играла команда. Тем не менее, «Авангард» здорово сыграл в обороне. Мы понимали, что третьем периоде «Сибирь» откроется, и мы будем ловить их на контракте. Так и получилось. У нас одна из самых сильных позиций – вратарская. Грубец сегодня показал хорошую игру, классную растяжку. Я должен отметить работу тренера голкиперов, – цитирует Хартли пресс-служба лиги.

После этой игры «Авангард» набрал 80 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

20 февраля омичи отправятся в гости к «Торпедо».