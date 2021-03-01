Овечкин сократил отставание от Эспозито в списке лучших снайперов НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» и помог своей команде одержать победу – 3:2.
Как сообщает «МК-Спорт», нападающий «Кэпиталз» сократил отставание от легендарного канадца Фила Эспозито в списке лучших снайперов лиги.
Напомним, в данный момент на счету Овечкина 713 точных бросков, а в активе Эспозито – 717.
Ранее Овечкин прокомментировал победу над «дьяволами», отметив, что игроки старались добиться результата ради голкипера Ильи Самсонова.
источник: «Советский спорт»