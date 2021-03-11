Защитник «Северстали» Кудако стал лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что защитник «Северстали» Вадим Кудако признан лучшим игроком вчерашнего дня.

В игре с московским «Динамо» (3:4) 24-летний россиянин поучаствовал во всех заброшенных шайбах череповецкой команды – он забил два гола и отдал один ассист.

Отметим, что матч со столичным клубом стал для Кудако 300-м в рамках в КХЛ.

«Северсталь» завершила свои выступления в плей-офф, уступив «Динамо» в четвертьфинальной серии Западной конференции со счетом 1-4.