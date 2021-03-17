Исполняющим обязанности главного тренера «Баффало» назначен Дон Гранато

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс объявил о том, что исполнять обязанности главного тренера «клинков» будет Дон Гранато, сообщает официальный твиттер команды.

В штабе 53-летнего специалиста также будут работать Дэн Джирарди и Мэтт Эллис. До последнего времени Дон Гранато трудился в клубе ассистентом главного тренера, пост которого сегодня покинул Ральф Крюгер.

В текущем сезоне «Баффало» занимает последнее место в Восточном дивизионе, набрав шестнадцать очков после двадцати восьми игр. «Клинки» уступили в двенадцати последних матчах.