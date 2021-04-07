Источник: Емелина готовят к операции по трансплантации печени

Стали известны подробности госпитализации Алексея Емелина в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Как сообщает телеканал «360», ссылаясь на свои источники, 34-летний хоккеист был доставлен в столичную около часу ночи. Алексею диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. В данный момент его готовят к операции по трансплантации печени.

Ранее, пресс-служба «Авангарда» сообщала, что Емелин, получив травму, почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча омского клуба в против «Ак Барса» в финале Восточной конференции. Игра прошла в Казани в субботу 3 апреля.

Игрока омского клуба доставили в Москву на реанимобиле. Дорога заняла 15 часов.