Агент Емелина: Алексей до сих пор так и не вышел со мной на связь

Агент Владимир Зоркин, работающий с Алексеем Емелиным, рассказал о неудачных попытках связаться со своим клиентом.

«Я не был в Казани. Я хотел с ним поговорить, звонил ему, но он до сих пор так и не вышел со мной на связь. Пока всю информацию узнаю генерального менеджера. Ну и когда кто-то из журналистов мне позвонит, что-то расскажет, так я и получаю информацию. Такая ситуация», – сообщил Зоркин в интервью для Sport24.ru

Сегодня стало известно о том, что Емелин был доставлен из Казани в Москву в НИИ имени Склифосовского на реанимобиле. Алексею диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. По информации телеканала «360», 34-летнего хоккеиста готовят к операции по трансплантации печени.