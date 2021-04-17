В сборную России вызвали пятерых игроков «Ак Барса» для подготовки к чемпионату мира

Тренерский штаб сборной России дополнительно вызвал еще шестерых хоккеистов для подготовки к чемпионата мира.

Как сообщает пресс-служба ФХР, к национальной команде присоединятся защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков, а также пятеро игроков казанского «Ак Барса»: вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков.

Напомним, что ранее был опубликован состав сборной на матчи Еврочелленджа против сборной Белоруссии, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля.