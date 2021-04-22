Источник: Новый сезон НХЛ должен стартовать 12 октября

Стало известно о возможной дате сезона-2021/22 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает инсайдера TSN Пьер Лебрун, старт следующего сезона лиги запланирован на 12 октября. При этом отмечается, что тренировочные лагеря команд могут начаться с 22 сентября в случае, если не будет никаких задержек в календаре.
Ранее появилась информация, что НХЛ перенесла ближайшие матчи регулярного чемпионата с участием «Ванкувера» и «Колорадо» из-за случая заражения коронавирусом.
источник: TSN