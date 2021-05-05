Генменеджер «Авангарда»: Семенов отказался от контракта на 150 млн рублей

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков отреагировал на переход 26-летнего нападающего Кирилла Семенова в «Торонто».

— Еще вчера это звучало не совсем реалистично, сегодня — уже все официально. Клуб сделал хорошее, достойное предложение на три года и 150 миллионов рублей, от которого Кирилл отказался, а сегодня утром во дворце, забирая форму, сказал, что едет за своей мечтой. Дело не в деньгах, а в том, что он давно хотел попробовать свои силы в той лиге, — приводит слова Волкова «Чемпионат».

Напомним, в конце апреля у форварда истек контракт с «Авангардом», за который он выступал с 2017 года.

Добавим ,что в прошедшем сезоне КХЛ игрок провел 83 матча (с учетом плей-офф) и набрал 35 очков (14+21), став победителем Кубка Гагарина.