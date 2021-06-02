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02 июня 22:16
автор: Максим Скороходов

«Питтсбург» хочет продлить контракт с Малкиным

Соглашение российского форварда с «Пингвинз» истекает в конце следующего сезона.

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал, что клуб хочет продлить контракты с российским нападающим Евгением Малкиным и канадским защитником Крисом Летангом.

«Этот вопрос обсуждается внутри клуба. Мы видим будущее команды с основными игроками, парнями, которые находились в клубе долгое время. Это был хороший год. И я хотел бы видеть этих хоккеистов с полными силами в следующем сезоне», - приводит слова Хекстолла пресс-служба «Питтсбурга».

Добавим, что в текущем сезоне 34-летний россиянин, выступающий за «Пингвинз» с 2006 года, в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф Кубка Стэнли Малкин принял участие в четырех играх, в которых забросил одну шайбу и отличился четырьмя результативными передачами.

источник: ХК «Питтсбург Пингвинз»
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