«Питтсбург» хочет продлить контракт с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал, что клуб хочет продлить контракты с российским нападающим Евгением Малкиным и канадским защитником Крисом Летангом.

«Этот вопрос обсуждается внутри клуба. Мы видим будущее команды с основными игроками, парнями, которые находились в клубе долгое время. Это был хороший год. И я хотел бы видеть этих хоккеистов с полными силами в следующем сезоне», - приводит слова Хекстолла пресс-служба «Питтсбурга».

Добавим, что в текущем сезоне 34-летний россиянин, выступающий за «Пингвинз» с 2006 года, в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф Кубка Стэнли Малкин принял участие в четырех играх, в которых забросил одну шайбу и отличился четырьмя результативными передачами.