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Человек и лошадь

Спорт - это не только победы, но и то, что часто остается за кадром. Текст, который мы предлагаем ниже - под рубрикой «Личный взгляд». Посмотреть на проблему допинга не со стороны постановлений и санкций, а именно так, через призму личного взгляда, предлагаем и вам.
Человек и лошадь
21 декабря 2021 09:00
автор: Дарья Собакина
автор фото: Федерация конного спорта России

Все новые увлечения в нашей семье появляются, в основном, благодаря моей тринадцатилетней племяннице. Когда она занималась в хореографической школе, мы научились отличать плие от фуэте и ставить ноги в первую позицию. Когда моя племянница занялась прыжками на батуте, мы с ужасом узнали, что такое минитрамп. Когда ей в школе задают учить стихи наизусть, любой из домочадцев, разбуженный среди ночи, сможет продекламировать эти стихи без запинки и с выражением – как минимум, на четверку.

И вот наша девочка занялась конным спортом. Это началось с трех недель в летнем специализированном лагере. С тех пор разговоры в доме ведутся все больше о шенкелях, вальтрапах, галопе, аллюре, ногавках и вольтижировке, а также о кобыле по кличке Малышка и о том, как правильно кормить и чистить лошадь.

Но недавно у нас разыгралась настоящая трагедия. Наша юная наездница вернулась домой, чуть не плача, даже от ужина отказалась. Как выяснилось, у российской молодежной сборной по выездке после победы на чемпионате Евразии отобрали медали. Дело в том, что в крови у лошади по кличке Алекс было обнаружено обезболивающее, по сути – допинг. Племянница моя расстроилась оттого, что живо представила себя на месте всадницы Алекса. Действительно, обидно выиграть приз, а потом его лишиться.

А я призадумалась. Ведь моя племянница и правда может оказаться в такой ситуации. Что делать, чтобы этого не допустить?

Я пока что невеликий специалист в области конного спорта, но попыталась разобраться в сути вопроса. Всадники молодежной команды, насколько я понимаю, не должны решать сами, какое лекарство давать лошади и нужно ли ей в принципе лекарство. Для этого у команды есть ветеринарный врач и тренер.

В интернете я нашла, что главный тренер молодёжной сборной по выездке – Соболева Ольга Олеговна, судя по отзывам, тренер она очень опытный, хорошо относится к лошадям и к юным спортсменам. Почему же ее команда все-таки осталась без медалей? Как получилось, что питомцы Ольги Олеговны лишились такой желанной победы?

Складывается впечатление, что юных спортсменов никто не предупреждал о недопустимости допинга и о существовании антидопинговых правил. Мне кажется, что Ольга Олеговна Соболева должна была это сделать.

Так почему же никто не внушил спортсменам, что борьба должна быть честной? Почему никто не предупредил всадников, что если лошадь захромала, нездорова или беспокоится, нужно обратиться к ветеринару, а не давать животному препараты на свой страх и риск?

Мне небезразлична судьба моей племянницы, ее радости и огорчения, поэтому я посоветовалась со знающим юристом. И вот какую консультацию получила:

«В соответствии с пунктом 2.2. Приказа Минспорта России от 24.06.2021 № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» персонал спортсмена обязан знать и соблюдать антидопинговые правила, использовать своё влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу, не использовать какие-либо запрещенные субстанции или не применять запрещенные методы без уважительной причины».

Почему же молодежная сборная осталась без медалей?

И главное – как не допустить таких досадных провалов в будущем?

Уже пошел обратный отсчет, до Олимпиады в Париже осталось меньше тысячи дней. В новостях пишут, что для олимпийских состязаний по конному спорту построят специальный стадион рядом с Версалем. Надеюсь, мы все будем болеть за российских спортсменов, следить за их успехами, особенно в нашем любимом конном спорте.

Надеюсь также, что все спортсмены, их тренеры и персонал будут помнить о соблюдении правил, и никто не лишится заслуженных наград из-за применения допинга.

Я люблю мою племянницу и терпеть не могу, когда она плачет.

источник: «Советский спорт»
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