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Ставки на лошадь и на трамвай. Как в СССР брали под контроль ставки на бегах

Советский строй официально называл ставки «опасным» занятием, но если у государства случалась нужда в деньгах, оно без стеснения брало функции оператора ставок на себя.
Ставки на лошадь и на трамвай. Как в СССР брали под контроль ставки на бегах
09 мая 2022 16:01

Одной из таких попыток, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер», стали ипподромы. До революции на скачках процветал тотализатор. Лошадиные бега посещал сам император, 10% от дохода отчисляли в пользу коннозаводческих обществ и был установлен минимальный размер ставки — 10 рублей (по тем временам, столько стоили 3 кг чая и около 30 буханок ржаного хлеба — немалые деньги).

После революции ипподромы — в первую очередь, московский — приостановили работу. Но уже в начале 20-х, когда началась эпоха НЭПа, скачки вернулись. Советская власть решила, что на тотализаторе не грех и подзаработать. Ставки на бегах обложили податями. Деятельность ипподромов приравняли к промысловой — этот налог со сложной системой расчетов, считали одним из самых высоких. Добавили всевозможные сборы — например, до 25% к стоимости входного билета, которая шла на пополнение госказны. Сохранили размер «входной» минимальной ставки. Посетители платили по 20, 40 и 80 копеек за места на трибунах, а затем вскладчину делали 10-рублевую ставку.


«Это был один остров, где был азарт, где люди могли, поставив рубль, получить 100 рублей, а это была уже зарплата хорошего инженера, — рассказывал телеканалу «Москва-24» коневладелец Эдуард Мордухович. — Это был риск, но когда ты ставишь рубль и надеешься получить сто, то это уже игра, это челлендж. Каждый человек, который имеет в своей крови каплю азарта, всегда бежал на ипподром».

Помимо простого люда скачки посещали поэты, спортсмены, политработники. Азартными любителями ставок были футболист Игорь Нетто, литератор Владимир Маяковский — захаживал на ипподром даже Леонид Ильич Брежнев. Для публики этот единственный легальный в СССР способ сделать ставку на спорт стал чем-то вроде «адреналиновой иглы»: когда в конце 40-х ипподром горел, а после закрывался на реконструкцию, люди все равно приезжали. По Москве ходила шутка, что они ставят деньги на трамваи: какой номер придет первым.

Трибуна московского ипподрома была всегда полна почетных гостей.

источник: «Советский спорт»
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Советский строй официально называл ставки «опасным» занятием, но если у государства случалась нужда в деньгах, оно без стеснения брало функции оператора ставок на себя.
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