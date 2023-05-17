Судьи украли у россиянина золото чемпионата мира. А потом просто извинились

Предпоследний день чемпионата мира по дзюдо, который в этом году проходил в Катаре, был ознаменован грандиозным скандалом. В финале мужского турнира в категории свыше 100 килограммов встречались Инал Тасоев и Тедди Ринер. Француз – легенда мирового дзюдо, трёхкратный олимпийский чемпион (дважды в личном зачёте и один раз в команде). По ходу своей спортивной карьеры Ринер установил уникальное достижение — его победная серия длилась 154 поединка и почти девять лет. Казалось бы, такому опытнейшему мастеру помощь судей совершенно не нужна. Но те, кто работал на финальном поединке в Дохе, решили иначе.

Грабёж среди бела дня

Соперник Ринера по финалу – российский дзюдоист Инал Тасоев – чемпион Европы 2021 года. Год спустя у Инала не было возможности защитить титул, так что можно смело говорить о том, что в решающем поединке в Дохе сошлись по-настоящему сильнейшие в своей весовой категории, самой престижной из тех, что представлены на мировом уровне. Эта встреча могла стать украшением соревнований, а в итоге превратилась в фарс и повод для неловких извинений со стороны международных чиновников.



Источник фото: IJF

Основное время поединка завершилось вничью, и судьба золотой медали решалась в так называемом Golden Score – дополнительном отрезке до первого проведённого приёма. И Тасоеву удалось действие, которое должно было стать результативным. Более того, как выяснилось немного позже, к самому приёму у судей претензий не было. Но, по их мнению, участие Инала в эпизоде было недостаточным для того, чтобы присудить победу российскому дзюдоисту – «Тасоев потерял необходимый контакт с соперником и Ринер падал во многом по инерции». Такое вот, во многом неуклюжее объяснение допущенной грубой ошибки. А француз уже в следующей атаке провёл приём и в очередной раз стал чемпионом мира. Тасоев остался с «серебром».

Дорога ложка к обеду

Международная федерация дзюдо (IJF) взяла паузу. И когда чиновникам стало ясно, что какой-то отклик на столь вопиющую ситуацию всё же придётся давать, «разродилась» официальным комментарием:

«Атаку Тедди Ринера заблокировал и парировал Инал Тасоев. Было принято решение продолжить поединок без присуждения очков за контратаку. После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов по дзюдо, мы приходим к выводу, что очки за контратаку Тасоева могли быть присуждены. Настоящим судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что подобные действия будут оцениваться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо», – гласит заявление IJF, которое приводит федерация дзюдо России.

Источник фото: IJF

Если вчитаться в эти строки, то возникает резонный вопрос: то есть, до этого момента подобные действия могли оцениваться без их соотнесения с действующими правилами олимпийского вида спорта? И насколько такой подход соответствует статусу чемпионата мира, проводящегося за год до главного старта четырёхлетия?

Вообще, извинения судей и чиновников после допущенных ошибок, вне зависимости от вида спорта, очень напоминают размахивание кулаками после драки – понимание, что что-то надо делать, есть, а возможности что-то исправить уже нет. Иналу Тасоеву – не первому и, скорее всего, не последнему из числа спортсменов высочайшего уровня, эта ситуация стоила титула чемпиона мира, который стал бы настоящим украшением его блестящей карьеры.

И до тех пор, пока в регламенты международных федераций по всем без исключения видам спорта не будет внесён пункт об аннулировании результата не только из-за технических, но и из-за судейских ошибок, такие истории будут происходить регулярно.