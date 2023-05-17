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Судьи украли у россиянина золото чемпионата мира. А потом просто извинились

Международная федерация дзюдо признала ошибку судей. Но Тасоеву от этого не легче.
Судьи украли у россиянина золото чемпионата мира. А потом просто извинились
17 мая 2023 19:49
автор: Владимир Лазарев
автор фото: IJF

Предпоследний день чемпионата мира по дзюдо, который в этом году проходил в Катаре, был ознаменован грандиозным скандалом. В финале мужского турнира в категории свыше 100 килограммов встречались Инал Тасоев и Тедди Ринер. Француз – легенда мирового дзюдо, трёхкратный олимпийский чемпион (дважды в личном зачёте и один раз в команде). По ходу своей спортивной карьеры Ринер установил уникальное достижение — его победная серия длилась 154 поединка и почти девять лет. Казалось бы, такому опытнейшему мастеру помощь судей совершенно не нужна. Но те, кто работал на финальном поединке в Дохе, решили иначе.

Грабёж среди бела дня

Соперник Ринера по финалу российский дзюдоист Инал Тасоев чемпион Европы 2021 года. Год спустя у Инала не было возможности защитить титул, так что можно смело говорить о том, что в решающем поединке в Дохе сошлись по-настоящему сильнейшие в своей весовой категории, самой престижной из тех, что представлены на мировом уровне. Эта встреча могла стать украшением соревнований, а в итоге превратилась в фарс и повод для неловких извинений со стороны международных чиновников.

Источник фото: IJF

Основное время поединка завершилось вничью, и судьба золотой медали решалась в так называемом Golden Score – дополнительном отрезке до первого проведённого приёма. И Тасоеву удалось действие, которое должно было стать результативным. Более того, как выяснилось немного позже, к самому приёму у судей претензий не было. Но, по их мнению, участие Инала в эпизоде было недостаточным для того, чтобы присудить победу российскому дзюдоисту «Тасоев потерял необходимый контакт с соперником и Ринер падал во многом по инерции». Такое вот, во многом неуклюжее объяснение допущенной грубой ошибки. А француз уже в следующей атаке провёл приём и в очередной раз стал чемпионом мира. Тасоев остался с «серебром».

Дорога ложка к обеду

Международная федерация дзюдо (IJF) взяла паузу. И когда чиновникам стало ясно, что какой-то отклик на столь вопиющую ситуацию всё же придётся давать, «разродилась» официальным комментарием:

«Атаку Тедди Ринера заблокировал и парировал Инал Тасоев. Было принято решение продолжить поединок без присуждения очков за контратаку. После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов по дзюдо, мы приходим к выводу, что очки за контратаку Тасоева могли быть присуждены. Настоящим судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что подобные действия будут оцениваться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо», гласит заявление IJF, которое приводит федерация дзюдо России.

Источник фото: IJF

Если вчитаться в эти строки, то возникает резонный вопрос: то есть, до этого момента подобные действия могли оцениваться без их соотнесения с действующими правилами олимпийского вида спорта? И насколько такой подход соответствует статусу чемпионата мира, проводящегося за год до главного старта четырёхлетия?

Вообще, извинения судей и чиновников после допущенных ошибок, вне зависимости от вида спорта, очень напоминают размахивание кулаками после драки понимание, что что-то надо делать, есть, а возможности что-то исправить уже нет. Иналу Тасоеву не первому и, скорее всего, не последнему из числа спортсменов высочайшего уровня, эта ситуация стоила титула чемпиона мира, который стал бы настоящим украшением его блестящей карьеры.

И до тех пор, пока в регламенты международных федераций по всем без исключения видам спорта не будет внесён пункт об аннулировании результата не только из-за технических, но и из-за судейских ошибок, такие истории будут происходить регулярно.

источник: «Советский спорт»
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