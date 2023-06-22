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Российский чемпион лишился зрения в безумной автокатастрофе. Про героя уже снимают кино

Олег триумфально вернулся в спорт после страшной аварии. 
Российский чемпион лишился зрения в безумной автокатастрофе. Про героя уже снимают кино
22 июня 2023 07:54
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

В 22 года перед Олегом Крецулом открывались колоссальные перспективы. Молодой дзюдоист только что дебютировал на Олимпиаде и уже готовился к выступлениям на других престижных турнирах, а вместе с тем потихоньку налаживал личную жизнь. Однако все планы спортсмена перечеркнула страшная авария.

Всего через 9 дней после свадьбы Олег потерял жену, а сам лишился зрения. Но нашёл в себе силы вернуться в спорт – и добился настоящего триумфа. Кино о Крецуле вот-вот выйдет на экраны.

«Придумывал отговорки, лишь бы не отлучили от борьбы»

Олег Крецул пришёл в дзюдо в 10 лет. Спортсмен начал свой путь в спорте с футбола, но в итоге решил сменить направление его увлекла борьба, которой в тот момент занимались все приятели парня по двору. На улице ребята постоянно дрались, и Олег чувствовал, что уступает соперникам в силе вот и решил подтянуть навыки в секции.

Источник фото: соцсеть Олега Крецула

Развивался Крецул стремительно. Уже через неделю тренер вручил мальчику кимоно, хотя остальные воспитанники удостаивались такой чести лишь после полугода тренировок. Вскоре Олег начал уверенно побеждать более опытных и взрослых ребят, а затем начал выступать на республиканских соревнованиях: родился и жил юный спортсмен в Молдавской ССР.

Спустя год стал выезжать на различные турниры, откуда привозил первые, вторые и третьи места. Через два года уже выигрывал практически все детские соревнования по борьбе. Я был таким фанатом дзюдо, что даже сбегал на тренировки с уроков, а потом вновь возвращался в школу. Родители, которые с утра до вечера работали на заводе, даже не подозревали, что я пропускаю учебу. Когда учителя жаловались на пропуски, приходилось придумывать всякие отговорки, лишь бы меня не отлучили от борьбы, рассказывал Крецул.

Источник фото: соцсеть Олега Крецула

Вскоре юноша добился выдающихся успехов уже на всесоюзной арене: в 15 лет он стал бронзовым призёром Спартакиады школьников, в 16 победителем первенства страны среди юниоров. Однако в 1992 ситуация изменилась: Советский Союз распался, и дзюдоист из Кишинёва начал представлять новообразованную страну Молдову.

Вскоре Крецул вошёл в элиту молдавского спорта. В 1996 году Олег, будучи самым молодым членом сборной, привёз с чемпионата Европы серебряную медаль для молодой страны это было огромное достижение. Тогда же 21-летний спортсмен получил звание мастера спорта международного класса и получил путёвку на Олимпийские игры в Атланте. Потенциал Олега был колоссальным: дзюдоист вполне мог войти в мировую элиту.

Источник фото: соцсеть Олега Крецула

Роковая авария

Всё изменила автокатастрофа 1997 года. Спустя всего девять дней после свадьбы Олег попал в жуткое ДТП, жертвами которого стали его молодая супруга и её брат. Самому Крецулу удалось выжить, однако из-за множества травм лица он лишился зрения.

Возвращаться в спорт, по собственному признанию, дзюдоист после аварии даже и не думал. Олег находился тогда в тяжелейшем психологическом состоянии: прийти в себя после потери своей возлюбленной он смог лишь спустя полгода. О существовании же соревнований для незрячих Крецул и вовсе не подозревал, так что смысла в возобновлении тренировок не видел. Однако друзья Олега настаивали, продолжая упорно зазывать его в спортзал:

– Однажды я согласился прийти, но только для того, чтобы передать молодым борцам все свои тренировочные костюмы. Потом приходил пообщаться с ребятами. И так потихонечку начал качаться, чтобы восстановиться, вспоминал Крецул.

Источник фото: соцсеть Олега Крецула

Полноценно вернуться в спорт Олегу помог тренер Виталий Глигор. Специалист вновь вывел дзюдоиста на ковёр, и вскоре тот начал выигрывать у соперников, с которыми раньше боролся на чемпионатах Европы и мира. В 2001 году Крецул дебютировал на международном турнире для слабовидящих в Вильнюсе: он был единственным полностью незрячим среди участников, но сумел выиграть золото. Так в его карьере начался новый этап.

«Только после аварии я понял, что такое дзюдо»

В том же 2001 году Крецул становится членом сборной России: страна активно помогала спортсмену вернуть утраченное зрение, финансировала операции, на которые у Молдовы денег не было. Вскоре Олег выигрывает золото Кубка мира в Рио-де-Жанейро, а затем становится одним из самых успешных дзюдоистов страны в своей категории: молдаванин становится многократным чемпионом России и Европы.

Уже в 2004 Олег возвращается на олимпийскую вернее, паралимпийскую арену. С турнира в Афинах Крецул увозит серебряную медаль, с которой его поздравляет лично Владимир Путин.

Спустя четыре года Пекине добивается главного достижения в карьере - золота Паралимпиады. Символично, что победу молдаванин одержал 9 сентября - аккурат в годовщину роковой аварии. Историческим этот триумф стал и для России: до тех пор наши спортсмены ни разу не выигрывали в турнире по дзюдо среди слабовидящих.

Источник фото: соцсеть Олега Крецула

– Сейчас, когда я не вижу, я чувствую борьбу намного правильнее. До аварии я был здоровым, крепким, мне хотелось соперника поломать, а не обмануть, и в этом была моя главная ошибка. Сейчас для меня дзюдо – это красивая борьба, техника, искусство. Я чувствую каждый шаг спортсмена. Только после аварии я понял, что такое настоящее дзюдо, признавался Олег.

Спустя годы Крецул вернулся в Молдову: на Паралимпиаде-2020 в Токио он защищал уже цвета родной страны. К тому моменту историей Олега всерьёз заинтересовались в мире кино. Несколько лет назад интернациональная команда с российскими актёрами в составе начала съёмки спортивной драмы, основанной на биографии дзюдоиста. Выйти на экраны лента должна была в 2022 году, однако впоследствии премьеру пришлось перенести остаётся надеяться, что в ближайшее время фильм всё-таки увидит свет.

источник: «Советский спорт»
Российский чемпион лишился зрения в безумной автокатастрофе. Про героя уже снимают кино
Российский чемпион лишился зрения в безумной автокатастрофе. Про героя уже снимают кино
Олег триумфально вернулся в спорт после страшной аварии. 
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