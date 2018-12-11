Медали из Бухареста. В столице Румынии выявили лучшие клубные команды Европы

Дзюдо 11 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Майорова Марина

За неделю до последнего индивидуального турнира года среди элиты мирового дзюдо – «Мастерса» в Китае, в столице Румынии выявили лучшие клубные команды Старого Света. С медалями домой вернулись четыре российские клуба.

Европейский союз дзюдо впервые проводил в рамках одного события сразу два турнира – «Лигу чемпионов» (ранее «Золотая лига») – состязания среди лидеров континентального клубного движения с призовым фондом в 150 тысяч евро, и «Лигу Европы» – открытый чемпионат клубных команд. И хотя некоторые лидеры мирового дзюдо, в том числе и россияне, предпочли сохранить силы для высокорейтингового квалификационного «Мастерса» и не боролись в Бухаресте, были и те, кто решил рискнуть и порадовать своих болельщиков. Например, чемпионы мира Шеразадишвили из Испании и Майдов из Сербии выступали за лиссабонский «Спортинг» и белградский «Ред старс», олимпийские чемпионы Кельменди из Косова и Шавдатуашвили из Грузии – за турецкий «Галатасарай» и грузинский «Голден Гори».

В споре с сильными соперниками в «Лиге чемпионов» питерская «Явара-Нева» добилась серебра, проиграв лишь звездному «Спортингу» в финале с досадным счетом 2:3. Победные баллы нашему клубу принесли Денис Калинин (81 кг) и супертяж Антон Кривобоков (свыше 90 кг), который в последнем поединке показал характер и припечатал португальца Фонсеку к татами – иппон.

Тем же португальцам в полуфинале уступили и дзюдоисты грозненского «Эдельвейса». В борьбе за бронзу наши атлеты праздновали победу над французами из «Сан-Женевьев дзюдо» – 3:2 и по праву заняли место на пьедестале. Победу «Эдельвейса» обеспечили Лечи Эдиев (66 кг), Абас Азизов (81 кг) и Саид-Эми Жамбеков (90 кг).

В мужском и женском турнирах «Лиги Европы» Россию представлял молодой клуб из Екатеринбурга «Ратиборец». В итоге и сильная, и прекрасная половины клуба – дебютанта европейского чемпионата, в чьем составе выступали в основном молодые атлеты, юниоры и не было приглашенных звезд, удивили соперников, зрителей и специалистов красивой борьбой, невероятной волей к победе и силой духа и по праву завоевали бронзовые награды.

Дзюдоисты из России в Бухаресте проиграли лишь будущим вице-чемпионам – опытным французам из «Блан Меснил» в четвертьфинале. Ну а в группе утешения уральских ребят остановить уже никто не смог. В матче с румынами из клуба «Питешти» россияне, не поддавшись давлению трибун, как начали с первой схватки выигрывать иппонами, так и пришли к пятой встрече, имея преимущество в четыре балла. Следом «Ратиборец» обыграл соперников из чешской «Праги», а в схватке за бронзу – сербов из клуба «Кинезис» – 4:1. Победный настрой «Ратиборцу» задал Мулораджаб Халифаев (66 кг), сокрушивший двукратного чемпиона Азии, обладателя 23 (!!!) наград турниров «Мировой серии», монгольского легионера сербов Даваадоржа. Продолжили дело Халифаева Евгений Прокопчук (73 кг), Мирзо Шукориев (81 кг) и Екубжон Назиров (90 кг).

Прекрасная половина «Ратиборца» поддержала почин товарищей по команде и повторила их путь, также выиграв бронзу «Лиги Европы». Наши дзюдоистки проиграли лишь опытным француженкам в четвертьфинале. Как и ратиборцы накануне, уралочки в каждой схватке давали соперницам бой, но не смогли пройти в следующий круг. В группе утешения спортсменки из Екатеринбурга всухую обыграли представительниц сербской «Славии», а в малом финале – сильную команду из Румынии – «Дева». На пьедестал поднялись Дарья Бобрикова (52 кг), Яна Полякова (63 кг), Таисия Киреева (70 кг) и Мария Шекерова (свыше 70 кг), для которой медаль стала отличным подарком в день рождения.

Поздравил россиян и главный тренер сборной России Эцио Гамба, все дни турнира наблюдавший за событиями на татами.

«В этом году в декабрьском календаре оказались два крупных турнира, и атлетам надо было выбирать, что важнее – интересы клуба или квалификация на Игры-2020, – сказал Эцио. – Лидеры российской сборной выступят в Китае. На «Мастерсе»-2018 у нас будет самая большая команда. Что же касается клубных состязаний – это интересное, зрелищное мероприятие. Оно должно помогать развитию клубного движения, росту мастерства спортсменов, но для этого надо, чтобы в турнирах принимало участие в разы больше команд».