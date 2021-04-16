Начали с двух бронз. Ждем золота

Если спросить действующего спортсмена, к какому слову он испытывает наибольшую неприязнь, думаю, чаще всего ответ будет «пузырь». Конечно, это спасение в нынешние пандемийные времена, спору нет. Но как же это сложно! Пожив жизнью профессионального спортсмена всего три дня, ваш корреспондент ощутил это на себе. Один ПЦР-тест, второй, третий. Из номера не выходишь пока не узнаешь результаты того, что дал по прибытии в Португалию. Три тренера из южной страны решили подождать результатов теста не в номере, а в баре, и были тут же дисквалифицированы.

Маску можно снимать только в номере и во время еды. Забыл положить сахар в кофе? Надел маску, пошел за сахаром, вернулся, снял маску. При этом организаторы делают все возможное, чтобы снизить градус напряжения. Кормят вкусно, уборщицы с утра до вечера протирают антисептиком всё, до чего могут достать. Местные, кстати, ходят сразу в двух масках. Делегация Испании тоже. Такая мода.

Из конференц-зала отеля убрали столы и стулья и постелили татами – здесь спортсмены теперь разминаются. Выход из гостиницы строго запрещен. На арену, до которой всего 400 метров, и обратно возят специальные автобусы. Спасением для всех является тот самый бар на последнем этаже гостиницы, где можно хотя бы подышать свежим воздухом.

Вот такая вкратце обстановка вокруг чемпионата Европы. И когда перед стартом турнира известный в прошлом дзюдоист, а ныне спортивный директор федерации Кирилл Денисов говорил, что спортсмены 300 дней в году находятся в заточении и жертвуют ради Олимпиады всем и даже свободой, это не было преувеличением.

В пятницу в борьбу на чемпионате Европы вступили легковесы. К сожалению, огорчили наши борцы в категории 66 кг: и многократный вице-чемпион мира Михаил Пуляев, и двукратный чемпион Европы среди молодежи Арам Григорян проиграли в первых же схватках. Женская категория 52 кг – единственная, где у нас нет своего представителя на турнире, а в весе 57 кг Дарья Межецкая чуть-чуть не дотянула до схватки за бронзу.