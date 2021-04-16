Начали с двух бронз. Ждем золота

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Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 71' НЕК Неймеген 1 АЗ Алкмар-2 2 П1 6.80 Х 3.50 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.45
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Дармштадт 98 2 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 27' Фуэнлабрада 0 Сабадель 1 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.95
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 1 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.65
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.70 Х 3.80 П2 1.85
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.65 Х 3.70 П2 2.34
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.21 П2 4.60
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.62
Начали с двух бронз. Ждем золота
16 апреля 19:19
автор: Олег Чикирис
автор фото: European Judo Union

Начали с двух бронз. Ждем золота

В первый день чемпионата Европы по дзюдо в Лиссабоне россияне выиграли две бронзовые медали.

Если спросить действующего спортсмена, к какому слову он испытывает наибольшую неприязнь, думаю, чаще всего ответ будет «пузырь». Конечно, это спасение в нынешние пандемийные времена, спору нет. Но как же это сложно! Пожив жизнью профессионального спортсмена всего три дня, ваш корреспондент ощутил это на себе. Один ПЦР-тест, второй, третий. Из номера не выходишь пока не узнаешь результаты того, что дал по прибытии в Португалию. Три тренера из южной страны решили подождать результатов теста не в номере, а в баре, и были тут же дисквалифицированы.

Маску можно снимать только в номере и во время еды. Забыл положить сахар в кофе? Надел маску, пошел за сахаром, вернулся, снял маску. При этом организаторы делают все возможное, чтобы снизить градус напряжения. Кормят вкусно, уборщицы с утра до вечера протирают антисептиком всё, до чего могут достать. Местные, кстати, ходят сразу в двух масках. Делегация Испании тоже. Такая мода.

Из конференц-зала отеля убрали столы и стулья и постелили татами – здесь спортсмены теперь разминаются. Выход из гостиницы строго запрещен. На арену, до которой всего 400 метров, и обратно возят специальные автобусы. Спасением для всех является тот самый бар на последнем этаже гостиницы, где можно хотя бы подышать свежим воздухом.

Вот такая вкратце обстановка вокруг чемпионата Европы. И когда перед стартом турнира известный в прошлом дзюдоист, а ныне спортивный директор федерации Кирилл Денисов говорил, что спортсмены 300 дней в году находятся в заточении и жертвуют ради Олимпиады всем и даже свободой, это не было преувеличением.

В пятницу в борьбу на чемпионате Европы вступили легковесы. К сожалению, огорчили наши борцы в категории 66 кг: и многократный вице-чемпион мира Михаил Пуляев, и двукратный чемпион Европы среди молодежи Арам Григорян проиграли в первых же схватках. Женская категория 52 кг – единственная, где у нас нет своего представителя на турнире, а в весе 57 кг Дарья Межецкая чуть-чуть не дотянула до схватки за бронзу.

В остальных же весах наши спортсмены боролись за награды. В категории 66 кг у мужчин серебряный призер ЧЕ-2020 Яго Абуладзе в поединке за третье место встречался с израильтянином Матаном Коколаевым. Встреча завершилась на исходе третьей минуты красивым броском россиянина на иппон. У девушек в весе 48 кг сразу две россиянки – Ирина Долгова и Сабина Гилязова - вышли в полуфинал. Причем последняя в 1/4 победила очень сильную француженку Мелани Клеман. Жаль, но обе наши спортсменки в полуфинале уступили: Долгова украинке Билодид, а Гилязова – косоварке Красники. В схватке за бронзу против Клеман Ирина тоже выглядела уверенно, но в добавленное время все же уступила француженке. Гилязовой повезло больше: одолев по очкам словенку Марушу Штангар, она все-таки выиграла медаль.

Две бронзы – хорошее начало чемпионата, но хочется большего. Ждем побед в средних и тяжелых весах.

источник: «Советский спорт»
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