Советский дзюдоист и самбист Бондаренко умер после заражения COVID-19

Пятикратный чемпион Европы по дзюдо и шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко накануне умер в возрасте 77 лет после того, как заразился коронавирусом,.

«Это большая утрата и для российского, и для международного самбо», - приводит слова вице-президента Международной федерации самбо Сергея Елисеева «МК-Спорт», ссылаясь на «РЕН ТВ».

По данным источника, Бондаренко на тот момент, как заразиться COVID-19, уже был болен.

О том, что стало официальной причиной смерти советского спортсмена не сообщается, известно, что он умер в одной из московский больниц, где врачи боролись за его жизнь двое суток.