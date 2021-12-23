Казань хочет принять у себя чемпионат мира по дзюдо

Казань планирует подать заявку на проведение у себя чемпионата мира по дзюдо в 2024 году.

«Казань выразила желание провести чемпионат мира 2024 года по дзюдо. Заявка сейчас находится в стадии обсуждения. Проведем на самом высоком уровне, если нам доверят право организации этого турнира», - приводит «РИА Новости» слова регионального министра спорта Владимира Леонова.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал санкции WADA в отношении российского спорта за многочисленные случаи нарушения антидопингового законодательства. В частности, отечественным спортсменам запрещено использовать национальные флаг и гимн на международных турнирах рангом выше чемпионата Европы, а России - проводить у себя такие соревнования до конца 2022 года.