Международная федерация дзюдо: Санкции против российских спортсменов не оправданы

Международная федерация дзюдо считает неоправданными санкции в отношении спортсменов из России.

Как сообщает пресс-служба IJF, отменила все соревнования на территории России, но разрешила дзюдоистам из РФ принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности во всем мире, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных соревнованиях, способствуют миру и международной солидарности. Исходя из этого, глобальное решение о санкциях против всех российских спортсменов, независимо от высказанных многими различных мнений, не считается оправданным.

Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее. Поэтому, в соответствии с олимпийской хартией и ее основополагающими принципами, как это делала IJF в прошлом во время других сложных конфликтов между государствами и народами, мы предоставим российским спортсменам возможность участвовать в мероприятиях IJF только под флагом, символикой и гимном организации», - приводят «РИА Новости» текст заявления организации.

Отметим, что ранее IJF отменила турнир Большого шлема в Казани. Он должен был пройти с 20 по 22 мая.