Дзюдоисты из семи стран выступят на Кубке Анатолия Рахлина в рамках спортивной программы ПМЭФ

Дзюдоисты из России, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана примут участие в X юношеском турнире по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Соревнования памяти выдающегося тренера пройдут 15–17 июня в рамках спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума.

«Мы продолжаем переговоры с зарубежными командами, география турнира может еще увеличиться. Турнир станет хорошим примером того, как спорт может оставаться вне политики. Если бы сегодня отец увидел эти соревнования, уровень развития дзюдо в Петербурге, уровень команды его родного клуба „Турбостроитель“, он бы оценил. Для своих подопечных он был педагогом, воспитателем, отцом. Помимо тренировок, он воспитывал такие качества, как дружба и честность, растил крепких духом людей, учил верить в себя, гнуться, но не ломаться ни при каких жизненных обстоятельствах. Вся его жизнь была служением дзюдо. Поэтому у турнира помимо сильной спортивной составляющей есть и большое воспитательное значение», – рассказал президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

15 июня будут разыграны медали среди юношей и девушек 2008–2009 года рождения. В следующие два дня за награды поборются спортсмены 2005–2007 года рождения. Кубок Анатолия Рахлина входит в перечень особо значимых мероприятий Министерства спорта и был интегрирован в SPIEF Sport Week при поддержке Фонда Росконгресс.

НАША СПРАВКА

Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. Пережил блокаду. После службы на флоте решил посвятить себя тренерской профессии. В 1962-м начал работать в спортивном клубе «Турбостроитель» Ленинградского металлического завода. В 1964 году у Анатолия Рахлина начал заниматься Владимир Путин, будущий Президент России. Под руководством А. Рахлина «Турбостроитель» стал одним из ведущих центров отечественного дзюдо. В 2008–2012 годах он возглавлял женскую сборную России по дзюдо, которая трижды выиграла чемпионат Европы в командном зачете, успешно выступала на чемпионатах мира. В 2013 году Анатолия Рахлина не стало.