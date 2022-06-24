Украина запретила своим дзюдоистам выступать на международных соревнованиях

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) решила не выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).

«Провозглашая лозунги о дружбе, солидарности, мире, спорте вне политики, ценности дзюдо, в то же время Международная федерация дзюдо принимает чисто политическое решение, допуская спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийской квалификации.

Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировав рекомендации Международного олимпийского комитета.

Решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске спортсменов России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой этой организации в нейтральном статусе без флага и гимна вызвало волну справедливого возмущения и гнева в украинской семье дзюдо.

Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях IJF в любом статусе.

Надеемся на ваше понимание и поддержку в нашей борьбе за сохранение справедливости и ценностей», - говорится в заявлении президента ФДУ Михаила Кошляка.

Напомним, что рекомендации Международного олимпийского комитета допускают участие российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чем атлеты данных стран выступает в ряде видов спорта, в том числе тенниса и шахматах.

24 июня в Монголии стартует турнир «Большого шлема» по дзюдо, где под нейтральным статусом будет соревноваться российские спортсмены.