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Дзюдоисты из Украины будут бойкотировать чемпионат мира-2022, если к турниру допустят россиян

Соревнования пройдут в Ташкенте.
16 сентября 2022 08:24
автор: Владислав Корегин

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк рассказал о том, что организация рассмотрит вариант с бойкотом чемпионата мира 2022 года в случае допуска российских спортсменов на турнир.

Отметим, что мировое первенство состоится с 6 по 13 октября в Ташкенте (Узбекистан).

– Сегодня у меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо в последние дни, накануне чемпионата мира, все же заявит под нейтральным флагом команду России, как это было на турнире Grand Slam в Улан-Баторе. Если информация будет соответствовать действительности, то мы будем бойкотировать этот старт, – написал Кошляк в своих соцсетях.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF), а также Европейский союз дзюдо (EJU) разрешил российским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
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