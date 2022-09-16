Дзюдоисты из Украины будут бойкотировать чемпионат мира-2022, если к турниру допустят россиян

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк рассказал о том, что организация рассмотрит вариант с бойкотом чемпионата мира 2022 года в случае допуска российских спортсменов на турнир.

Отметим, что мировое первенство состоится с 6 по 13 октября в Ташкенте (Узбекистан).

– Сегодня у меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо в последние дни, накануне чемпионата мира, все же заявит под нейтральным флагом команду России, как это было на турнире Grand Slam в Улан-Баторе. Если информация будет соответствовать действительности, то мы будем бойкотировать этот старт, – написал Кошляк в своих соцсетях.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF), а также Европейский союз дзюдо (EJU) разрешил российским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе.