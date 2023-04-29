Международная федерация дзюдо допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

В решении отмечается, что федерация прибегла к услугам независимой компании, которая проверит российских и белорусских борцов «на соответствие рекомендациям Международного олимпийского комитета». Речь идет о позиции касательно СВО.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях, однако отметил, что в участии будет отказано тем, кто так или иначе связан с вооруженными силами или органами правопорядка.