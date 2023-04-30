Сборная Украины готовится бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян

Украинская национальная команда по дзюдо намерена бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в Дохе. Причиной этому стало допуск российских и белорусских спортсменов до мирового первенства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Общественное. Спорт».

«Украинские дзюдоисты не будут принимать участие в чемпионате мира из-за допуска российских и белорусских атлетов. Мы все думали, что организаторы подойдут к этому делу с здравой точки зрения. Официальное заявление с нашей стороны будет готово завтра. Многие наши спортсмены расстроены, потому что для большинства, это был бы первый чемпионат мира», – приводит слова главного тренера команды Виталии Дубровой «РИА Новости».

Добавим, что ранее Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусских борцов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Напомним, что чемпионат мира по дзюдо пройдет в период с 7 по 13 мая.