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В Азербайджане тренер по дзюдо до смерти забил 7-летнего ребенка (видео)

Мальчик скончался в результате перелома шеи.
02 мая 2023 11:58
автор: Артур Гичунцев

Азербайджанский тренер Мехман Халилов стал фигурантом уголовного дела, сообщает портал Caliber.Az.

По данным источника, специалист до смерти забил 7-летнего ребенка. Инцидент произошел во время тренировки по дзюдо в спортивной школе города Сумгаит.

На кадрах, попавших в Сеть, Халилов таскал мальчика за волосы, пинал ногами, переворачивал вниз головой и тряс. В результате ребенок получил перелом шеи и скончался в больнице.

По информации местных СМИ, Халилов был задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

источник: «Советский спорт»
В Азербайджане тренер по дзюдо до смерти забил 7-летнего ребенка (видео)
Мальчик скончался в результате перелома шеи.
02.05.2023 11:58
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