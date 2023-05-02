В Азербайджане тренер по дзюдо до смерти забил 7-летнего ребенка (видео)

Азербайджанский тренер Мехман Халилов стал фигурантом уголовного дела, сообщает портал Caliber.Az.

По данным источника, специалист до смерти забил 7-летнего ребенка. Инцидент произошел во время тренировки по дзюдо в спортивной школе города Сумгаит.

На кадрах, попавших в Сеть, Халилов таскал мальчика за волосы, пинал ногами, переворачивал вниз головой и тряс. В результате ребенок получил перелом шеи и скончался в больнице.

По информации местных СМИ, Халилов был задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.