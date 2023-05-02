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Восемь российских дзюдоистов не допустили до чемпионата мира-2023

Турнир пройдет в Дохе.
Восемь российских дзюдоистов не допустили до чемпионата мира-2023
02 мая 2023 14:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Международная федерация дзюдо объявила о допуске российский и белорусских спортсменов до чемпионата мира, который пройдет с 7 по 14 мая в катарской Дохе.

При этом в сообщении пресс-службы организации говорится, что ее Исполнительным комитетом посредством голосования было отказано в допуске восьми россиянам, которых заподозрили в поддержке СВО.

Добавим, что к участию в турнире были допущены российские дзюдоисты, работающие исключительно в Центре спортивной подготовке сборных команд.

Напомним, что в конце марта нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) посоветовал международным спортивным организациям разрешить россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

источник: Международная федерация дзюдо
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