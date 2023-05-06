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Объявлен состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира в Катаре 

17 российских спортсменов выступят на мировом первенстве в нейтральном статусе.
06 мая 2023 17:41
автор: Глеб Шевяков

Стал известен окончательный список заявленных дзюдоистов из России, которые примут участие на грядущем чемпионате мира в Дохе. Имена спортсменов опубликованы пресс-службой Международной федерации дзюдо (IJF).

Сообщается, что в соревнованиях примут участие: Сабина Гилязова (до 48 кг), Алеся Кузнецова, Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг), Дарья Владимирова (свыше 78 кг), Абрек Нагучев, Яго Абуладзе (до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Михаил Игольников, Мансур Лорсанов (до 90 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Напомним, что мировое первенство по дзюдо состоится в период с 7 по 14 мая нынешнего года в столичном городе Катара - Доха.

Объявлен состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира в Катаре 
17 российских спортсменов выступят на мировом первенстве в нейтральном статусе.
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