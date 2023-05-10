В Федерации дзюдо России отреагировали на удаление болельщиков с георгиевскими ленточками на ЧМ

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик рассказал, почему удаление с чемпионата мира по дзюдо болельщиков с георгиевскими лентами было правомерным со стороны организаторов турнира.

«Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов», - приводит слова функционера РИА Новости.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Катаре с 7 по 14 мая. Российские и белорусские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.