Тренер сборной России по дзюдо: нелегко выступать на ЧМ без флага и гимна, но мы стараемся

Старший тренер мужской сборной России по дзюдо, олимпийский чемпион Арсен Галстян высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате мира в нейтральном статусе.

«Настроены наши спортсмены для того, чтобы побеждать. Стараемся, чтобы лишние вещи их не отвлекали. Поэтому мы приехали просто соревноваться. Конечно, нелегко выступать без флага и гимна, но мы стараемся. И надеемся, что скоро флаг и гимн нам вернут», - приводит слова Галстяна «Матч ТВ».

Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионате мира в Дохе под нейтральным флагом, но отказала в допуске на турнир восьми членам делегации сборной России.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Катаре с 7 по 14 мая.