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Тренер сборной России по дзюдо: нелегко выступать на ЧМ без флага и гимна, но мы стараемся

Спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе.
12 мая 2023 09:45
автор: Александр Кожевников

Старший тренер мужской сборной России по дзюдо, олимпийский чемпион Арсен Галстян высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате мира в нейтральном статусе.

«Настроены наши спортсмены для того, чтобы побеждать. Стараемся, чтобы лишние вещи их не отвлекали. Поэтому мы приехали просто соревноваться. Конечно, нелегко выступать без флага и гимна, но мы стараемся. И надеемся, что скоро флаг и гимн нам вернут», - приводит слова Галстяна «Матч ТВ».

Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионате мира в Дохе под нейтральным флагом, но отказала в допуске на турнир восьми членам делегации сборной России.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Катаре с 7 по 14 мая.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Тренер сборной России по дзюдо: нелегко выступать на ЧМ без флага и гимна, но мы стараемся
Спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе.
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