Россиянин Арман Адамян стал финалистом чемпионата мира по дзюдо 

Российский атлет Арман Адамян пробился в финал чемпионата мира по дзюдо, проходящий в Дохе (Катар).

Отметим, что в полуфинальном бою весовой категории до 100 кг чемпион Европы 2019 года одержал победу над канадским дзюдоистом Шади Эль Нахаса. 26-летний россиянин получил «иппон» в прошедшем поединке.

Добавим, что в финале соревнований Адамян встретится с двухкратным Олимпийским чемпионом, представителем Чехии, Лукашом Крпалеком.

Напомним, что все российские дзюдоисты на чемпионате мира в Дохе выступают в нейтральном статусе.