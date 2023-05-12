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Президент Федерации дзюдо Франции признался, что хочет видеть россиян на Олимпийских играх в Париже

Соревнования состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Президент Федерации дзюдо Франции признался, что хочет видеть россиян на Олимпийских играх в Париже
12 мая 2023 23:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Президент французской федерации по дзюдо Стефан Номи рассчитывает на то, что российские атлеты примут участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Отметим, что ранее руководство Международной федерации дзюдо (IJF) дало разрешение россиянам и белорусам выступать на турнирах под эгидой спортивной организации в том случае, если они примут нейтральный статус.

«Мы будем следовать решению МОК, это необходимо, потому что подавляющее большинство высказалось в пользу допуска. Я думаю, что для спортсменов со всего мира важно иметь возможность соревноваться. Дзюдо — это большая семья. Мы хотим видеть россиян в Париже. Это очень важно», — приводит слова Номи Inside the Games.

Напомним, что в марте нынешнего года МОК посоветовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, которые не имеют отношения к вооруженным силам своих стран.

Добавим, что парижские Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: Inside The Games
Президент Федерации дзюдо Франции признался, что хочет видеть россиян на Олимпийских играх в Париже
Президент Федерации дзюдо Франции признался, что хочет видеть россиян на Олимпийских играх в Париже
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