«Адамян использовал свой шанс на все 100 процентов». Михайлин - о победе россиянина на ЧМ

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Александр Михайлин высказался относительно победу российского дзюдоиста Армана Адамяна на чемпионате мира.

Напомним, что спортсмен в финале в весовой категории 100 кг победил двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека из Чехии.

«У него был шанс и он его использовал на все 100 процентов. Я с Крпалеком не боролся, но мы работали в тренировочном зале. Он силен при борьбе в партере, а что касается стойки, я думаю, что у него есть слабые места. И Арман в финале сделал все то, что нужно - не давал сопернику перейти в партер, а в стойке переигрывал его на захватах», - цитируют Михайлина «РИА Новости».

Добавим, что дзюдоисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнире в нейтральном статусе.