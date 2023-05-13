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Путин отреагировал на победу дзюдоиста Адамяна на ЧМ-2023

Турнир проходит в Дохе и завершится 14 мая.
13 мая 2023 14:21
автор: Александр Поволоцкий

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Армана Адамяна с золотой медалью чемпионата мира.

Напомним, что 26-летний спортсмен в решающей схватке в весовой категории 100 кг победил двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека из Чехии.

«От души пoздравляю Вас с триумфом. На чемпиoнате мира в Катаре Вы убедительнo подтвердили свои лидерские качества, продемoнстрировали характер и вoлю, вписали яркую страницу в пoбедную летопись отечественной школы дзюдo», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте главы государства.

Добавим, что дзюдоисты из России выступают на турнире как индивидуальные нейтральные атлеты.

источник: Президент РФ
Путин отреагировал на победу дзюдоиста Адамяна на ЧМ-2023
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