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Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к международным соревнованиям

Российские и белорусские борцы будут выступать в нейтральном статусе.
Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к международным соревнованиям
13 мая 2023 17:37
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Европейский союз дзюдо (EJU) разрешил выступления российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте организации.

Это решение было принято в качестве поддержки решения Международной федерации дзюдо (IJF). В конце апреля организация разрешила выступать спортсменам в нейтральном статусе.

Благодаря этому российские борцы принимают участие в проходящем в Дохе чемпионате мира, а Арман Адамян завоевал золотую медаль мирового первенства.

В EJU отметили, что все 20 российских дзюдоистов-участников чемпионата мира в Дохе сохраняют шансы отобраться для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

источник:
Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к международным соревнованиям
Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к международным соревнованиям
Российские и белорусские борцы будут выступать в нейтральном статусе.
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