Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к международным соревнованиям

Европейский союз дзюдо (EJU) разрешил выступления российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте организации.

Это решение было принято в качестве поддержки решения Международной федерации дзюдо (IJF). В конце апреля организация разрешила выступать спортсменам в нейтральном статусе.

Благодаря этому российские борцы принимают участие в проходящем в Дохе чемпионате мира, а Арман Адамян завоевал золотую медаль мирового первенства.

В EJU отметили, что все 20 российских дзюдоистов-участников чемпионата мира в Дохе сохраняют шансы отобраться для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.