Инал Тасоев стал серебряным призером на чемпионате мира по дзюдо 

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар).

Отметим, что в финальном бою весовой категории до 100 кг 25-летний атлет проиграл трехкратному обладателю золотых медалей Олимпийских игр, французскому спортсмену Тедди Ринеру. Соперник одолел россиянина на четвертой минуте дополнительного времени.

Таким образом, Тасоев стал серебряным призером катарского мирового первенства и принес в копилку России вторую медаль на соревнованиях. Ранее Арман Адамян стал чемпионом мира и завоевал золотую медаль после того, как в финале одержал победу над двухкратным олимпийским чемпионом, чешским дзюдоистом Лукашом Крпалеком.