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Инал Тасоев оценил свое выступление на чемпионате мира по дзюдо 

Россиянин завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Катаре. 
13 мая 2023 22:28
автор: Глеб Шевяков

Российский атлет Инал Тасоев поделился мнением по поводу своего выступления на чемпионате мира по дзюдо, который состоялся в Дохе (Катар).

«Безусловно, я расстроен — ехал за золотом, хотя серебро — это тоже хорошо. Я не первый раз провожу бой с Тедди Ринером — здесь же, в Дохе, в 2019 году я тоже стал серебряным призером на турнире серии «Мастерс», потерпев поражение именно от него. Сегодня я был готов, был настроен — мы прошли хорошую подготовку, но функционально я все равно немного уступаю. Необходимо провести работу над ошибками», — приводит слова Тасоева ТАСС.

Добавим, что Тасоев стал серебряным призером катарского мирового первенства, проиграл финальный бой весовой категории до 100 кг Тедди Ринеру. Он принес в копилку России вторую медаль на соревнованиях. Ранее Арман Адамян стал чемпионом мира и завоевал золотую медаль после того, как в финале одержал победу над двухкратным олимпийским чемпионом, чешским дзюдоистом Лукашом Крпалеком.

источник: ТАСС
Инал Тасоев оценил свое выступление на чемпионате мира по дзюдо 
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