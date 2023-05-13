Инал Тасоев оценил свое выступление на чемпионате мира по дзюдо 

Российский атлет Инал Тасоев поделился мнением по поводу своего выступления на чемпионате мира по дзюдо, который состоялся в Дохе (Катар).

«Безусловно, я расстроен — ехал за золотом, хотя серебро — это тоже хорошо. Я не первый раз провожу бой с Тедди Ринером — здесь же, в Дохе, в 2019 году я тоже стал серебряным призером на турнире серии «Мастерс», потерпев поражение именно от него. Сегодня я был готов, был настроен — мы прошли хорошую подготовку, но функционально я все равно немного уступаю. Необходимо провести работу над ошибками», — приводит слова Тасоева ТАСС.

Добавим, что Тасоев стал серебряным призером катарского мирового первенства, проиграл финальный бой весовой категории до 100 кг Тедди Ринеру. Он принес в копилку России вторую медаль на соревнованиях. Ранее Арман Адамян стал чемпионом мира и завоевал золотую медаль после того, как в финале одержал победу над двухкратным олимпийским чемпионом, чешским дзюдоистом Лукашом Крпалеком.