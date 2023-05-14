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Российские дзюдоисты выиграли на ЧМ в Дохе две медали, в неофициальном зачете победили японцы

Отечественные спортсмены выступают под нейтральным флагом.
14 мая 2023 22:13
автор: Максим Скороходов

В Дохе завершился чемпионат мира по дзюдо.

На нем российские спортсмены выступали под нейтральным флагом и завоевали две медали: золото Армана Адамяна в весовой категории до 100 килограммов и серебро Инала Тасоева в весе свыше 100 кг. Отметим, что медаль Адамяна стала первой для России со времен введения санкций.

Неофициальный командный зачет выиграли японские дзюдоисты (шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали), вторыми стали французы (2, 4, 2), третьими грузины (2, 1, 2).

источник: «Советский спорт»
Российские дзюдоисты выиграли на ЧМ в Дохе две медали, в неофициальном зачете победили японцы
Отечественные спортсмены выступают под нейтральным флагом.
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