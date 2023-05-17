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Международная федерация дзюдо извинилась за ошибку не в пользу россиянина Тасоева

Она стоила золотой медали.
Международная федерация дзюдо извинилась за ошибку не в пользу россиянина Тасоева
17 мая 2023 15:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибочным решение судей не засчитать результативное действие российского спортсмена Инала Тасоева в golden score финала чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг.

В решающей схватке Тасоев боролся с французом Тедди Ринером, который стал золотым медалистом, проведя результативную атаку после незасчитанного действия россиянина.

«Мы приходим к выводу, что очки за контратаку Тасоева могли быть присуждены. Настоящим судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что подобные действия будут оцениваться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо», - говорится в сообщении IJF, которое был опубликовано на сайте Федерации дзюдо России.

В IJF отметили, что работают над определением шидо в golden score после каждой Олимпиады, а перед чемпионатом мира, который прошел в Дохе с 7 по 14 мая, национальные федерации не прислали технические предложения.

источник: Федерация дзюдо России
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