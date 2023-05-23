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Дзюдоисты из более десяти стран мира поборются за Кубок Рахлина в Санкт-Петербурге

Всего в турнире примут участие около двух тысяч участников.
Дзюдоисты из более десяти стран мира поборются за Кубок Рахлина в Санкт-Петербурге
23 мая 2023 15:02
автор: Александр Евграфов
автор фото: РК-Спорт

Дзюдоисты из более десяти стран мира примут участие в XI Кубке Рахлина в Санкт-Петербурге, сообщает спортивная платформа фонда «Росконгресс».

Около двух тысяч участников возрастом до 18 лет из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Израиля и Сербии приедут в Санкт-Петербург.

В этом году традиционный турнир состоится 3-4 июня и будет предварять спортивную программу Петербургского международного экономического форума.

Организатором первенства выступил клуб «Турбостроитель», за который выступает чемпион мира 2023 года в весовой категории до 100 кг Арман Адамян.

источник:
Дзюдоисты из более десяти стран мира поборются за Кубок Рахлина в Санкт-Петербурге
Дзюдоисты из более десяти стран мира поборются за Кубок Рахлина в Санкт-Петербурге
Всего в турнире примут участие около двух тысяч участников.
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