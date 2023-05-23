Дзюдоисты из более десяти стран мира поборются за Кубок Рахлина в Санкт-Петербурге

Дзюдоисты из более десяти стран мира примут участие в XI Кубке Рахлина в Санкт-Петербурге, сообщает спортивная платформа фонда «Росконгресс».

Около двух тысяч участников возрастом до 18 лет из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Израиля и Сербии приедут в Санкт-Петербург.

В этом году традиционный турнир состоится 3-4 июня и будет предварять спортивную программу Петербургского международного экономического форума.

Организатором первенства выступил клуб «Турбостроитель», за который выступает чемпион мира 2023 года в весовой категории до 100 кг Арман Адамян.