Международная федерация дзюдо присудила золотую медаль чемпионата мира россиянину Тасоеву

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение присудить золотую медаль чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг россиянину Иналу Тасоеву. Об этом пишет ТАСС.

«После тщательного экспертного анализа IJF сделала вывод, что за атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка. Поэтому IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки», - говорится в заявлении IJF.

Напомним, что в финальной схватке, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.