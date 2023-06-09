Путин оценил решение Международной федерации дзюдо присудить Тасоеву золото чемпионата мира

Президент Российский Федерации Владимир Путин положительно отреагировал на присвоение золотой медали чемпионата мира по дзюдо российскому спортсмену Иналу Тасоеву.

Отметим, что на прошедшем мировом первенстве в Дохе в финальном поединке категории свыше 100 кг 25-летний дзюдоист потерпел поражение от представителя Франции Тедди Ринера. В дополнительное время боя судьи не заметили результативное действие россиянина, однако присвоили победу его оппоненту за подобный прием. Затем представители Международной федерации дзюдо принесли извинения за ошибку и присудили золото чемпионата мира Тасоеву.

«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Но такое бывает. Надо сказать, что признание ошибки будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте крайне важно. Тем не менее, хочу подчеркнуть - французский боец является выдающимся мастером», – приводит слова 70-летнего президента России «РИА Новости».

Добавим, что для Тасоева это первая золотая медаль чемпионата мира. Ранее он становился чемпионом Европы в 2019 году, а также победил на Европейских играх в том же году.