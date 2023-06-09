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Путин оценил решение Международной федерации дзюдо присудить Тасоеву золото чемпионата мира

Ранее руководство IJF признало, что допустило ошибку и извинилось перед российским атлетом.
09 июня 2023 21:47
автор: Глеб Шевяков

Президент Российский Федерации Владимир Путин положительно отреагировал на присвоение золотой медали чемпионата мира по дзюдо российскому спортсмену Иналу Тасоеву.

Отметим, что на прошедшем мировом первенстве в Дохе в финальном поединке категории свыше 100 кг 25-летний дзюдоист потерпел поражение от представителя Франции Тедди Ринера. В дополнительное время боя судьи не заметили результативное действие россиянина, однако присвоили победу его оппоненту за подобный прием. Затем представители Международной федерации дзюдо принесли извинения за ошибку и присудили золото чемпионата мира Тасоеву.

«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Но такое бывает. Надо сказать, что признание ошибки будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте крайне важно. Тем не менее, хочу подчеркнуть - французский боец является выдающимся мастером», – приводит слова 70-летнего президента России «РИА Новости».

Добавим, что для Тасоева это первая золотая медаль чемпионата мира. Ранее он становился чемпионом Европы в 2019 году, а также победил на Европейских играх в том же году.

источник: «РИА Новости»
Путин оценил решение Международной федерации дзюдо присудить Тасоеву золото чемпионата мира
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